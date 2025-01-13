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الإثنين 13 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "عربية النواب" تبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا

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تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا فايز كليب، بشأن قصور أداء المركز القومي للبحوث التربوية في حل المشاكل التي تواجه منظومة التعليم.

بالإضافة إلى مناقشة دور المركز القومي للبحوث التربوية في تطوير العملية التعليمية.

بينما تبحث لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم في اجتماعها المقرر عقده آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، أمس الأحد، على أن يعاود المجلس عقد جلساته اليوم الإثنين.
 
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.

الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشئون العربية بمجلس النواب