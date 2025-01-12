كاريتاس الأردن تستقبل أمين سر دولة الفاتيكان والسفير البابوي

استقبلت كاريتاس الأردن الإدارة العامة، زيارةً هامة من قبل أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، يرافقه السفير البابوي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، المطران جوفاني بيترو دال توزو.

حيث كان في استقبالهم المدير العام لكاريتاس الأردن، السيد وائل سليمان، والفريق الإداري، إضافة إلى المنسق الاقليمي لمكتب كاريتاس الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد كرم ابي يزبك، ورئيس عمليات مكتب هيئة الإغاثة الكاثوليكية في القدس السيد إلياس قريطم.

وفي بداية الزيارة، رحب السيد وائل سليمان بسيادة الكاردينال وأثنى على زيارته الكريمة، مشيراً إلى أهميتها الكبرى في تعزيز الروابط بين كاريتاس الأردن والفاتيكان، وأعرب عن تقديره العميق لهذه اللفتة الكريمة من قبل قداسة البابا فرنسيس.

كما أكد السيد وائل أن زيارة الكاردينال تعكس الاهتمام الكبير من الفاتيكان ودعمه المستمر للمشاريع الإنسانية التي تنفذها كاريتاس في الأردن والمنطقة.



وتم عرض فيديو استعرض عمل كاريتاس الأردن على مدار العشر سنوات الماضية، موضحاً الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لمختلف الفئات المستحقة من اللاجئين والمحتاجين في المملكة، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمشاريع التنموية والإغاثية.



بعد ذلك، قدم السيد كرم عرضاً مفصلاً حول وضع كاريتاس في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً التحديات الكبيرة التي تواجهها في هذه المنطقة وكيفية تفاعلها مع مختلف الأزمات الإنسانية.



وفي ختام الزيارة، قام السيد إلياس بتقديم عرض حول المساعدات الإنسانية التي قدمتها هيئة الإغاثة الكاثوليكية مؤخراً لقطاع غزة، بالتعاون مع كاريتاس الأردن والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مؤكداً على التعاون المستمر والجهود المشتركة لتقديم الدعم للمحتاجين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون في غزة.

تُعد هذه الزيارة خطوة هامة في تعزيز العمل المشترك بين كاريتاس الأردن والفاتيكان، وتؤكد التزام الطرفين المستمر في خدمة الإنسانية وتقديم الدعم للمجتمعات الأكثر احتياجاً في المنطقه