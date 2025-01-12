غدًا.. تعليم النواب تناقش دور البحوث التربوية في تطوير العملية التعليمية

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين، غدًا الاثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا فايز كليب، بشأن قصور أداء المركز القومي للبحوث التربوية في حل المشاكل التي تواجه منظومة التعليم.

بالإضافة إلى مناقشة دور المركز القومي للبحوث التربوية في تطوير العملية التعليمية.

بينما تبحث لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، غدًا في اجتماعها المقرر عقده آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غداً الإثنين.



جاء ذلك بعدما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.



واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظف في قطاع الاعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحرى البحيرة الغربية المنوفية.

وأضاف أن المشروع يدعم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والبيئة والمجلس القومى للمرأة.