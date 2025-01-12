داليا عبدالرحيم: دعوات الجماعة الإرهابية بنقل تجربة سوريا لمصر "واهية"

قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى حاولت إدراج جماعة الإخوان للقائمة الأمريكية الخاصة بـ"الجماعات الإرهابية الأجنبية" في 2019، ولكن لم يحدث هذا فعليا.

وأضافت الإعلامية داليا عبدالرحيم، في برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه نظرا لما يتم تناوله من دعوات مختلفة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المتعاطفين معها بنقل التجربة السورية إلى مصر، لابد من التساؤل “كيف ستتعامل ادارة ترامب في ولايته الجديدة مع ملف الاخوان وتنظيمهم الدولي”، بغض النظر عن تلك الدعوات الواهية التي تنتشر على مواقع وصفحات السوشيال ميديا والتي لم ولن تجد صدى في الشارع المصري.

وتابعت أن الشارع المصري يعي مدى خطورة هذه الجماعة وممارساتها الإرهابية التي ما زالت في ذاكرة المصريين.