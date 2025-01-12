خالد النبوي من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: "المسرح وحشني جدًا"

خصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في نسخته الرابعة عشرة، عددا من الفعاليات الفنية والمحاضرات مع النجم خالد النبوي، الذي كرمه المهرجان خلال حفل الافتتاح تقديرا لمسيرته الفنية الممتدة. وكان آخر هذه الفعاليات "ماستر كلاس عن فن التمثيل"، بحضور الناقد رامي عبد الرازق، والكاتب الصحفي محمد هاني.

وينقسم الماستر كلاس إلى ثلاثة أجزاء؛ الأول عبارة عن رحلة مع ثلاثة مخرجين عمل معهم "النبوي" من قبل، مثل: ريدلي سكوت، ويوسف شاهين، وصلاح أبو سيف. أما الجزء الثاني عبارة عن قراءة لست شخصيات قدمها النبوي خلال مسيرته. ويختتم الجزء الثالث بالحديث عما يحتاج الممثل من أدوات بشكل عام خلال رحلته التمثيلية.

وبدأ الناقد رامي عبد الرازق، حديثه، بأن خالد النبوي لم يترك وسيطًا إلا وعمل فيه، كالمسرح والسينما والتليفزيون، وهذا شيء نادر في مسيرة أي ممثل. فبالنسبة لي، متابعة ما يفعله كان متنوعا ومن الصعب اختزاله في جلسة لأنها مسيرة تنمو ولا تتوقف.

وعن علاقته بالمخرج صلاح أبو سيف، تحدث الفنان خالد النبوي عن كواليس اختياره لدور البطولة في فيلم "المواطن مصري" أمام النجم عمر الشريف، أن العلاقة مع المخرج المخضرم بدأت في معهد الفنون المسرحية حيث كان يعمل أبو سيف أستاذا هناك، وجمعتهما علاقة طيبة سويا.

وعن سؤاله عن سبب اختياره لهذا الدور، قال النبوي إن صلاح أبو سيف أخبره أنه يشبه عمر الشريف. واكمل "بيهتم بحركة الممثلين ويعمل عليها حتى تخرج بشكل عفوي، وهو شبيه بنفس مدرسة المخرج العالمي ريدلي سكوت".

أما عن علاقته بالمخرج الشهير يوسف شاهين؛ قال النبوي إنه أشبه بطفل جميل، وأن بداية تعارفهما كانت حينما حضر مسرحية فاوست في السنة الدراسية الأخيرة في المعهد، فطلبه بعدها لعمل دور الرجل الإرهابي في فيلم "القاهرة منورة بأهلها"، واستمرت بعدها في أعمال عديدة، مثل: المصير، والمهاجر.

تطرق خالد النبوي إلى بداياته الفنية التي جاءت بالصدفة أثناء دراسته بمعهد التعاون الزراعي، وقال: "دخولي عالم التمثيل لم يكن مخططًا. ذات يوم دخلت غرفة فريق المسرح بالمصادفة، وطلب مني المخرج سامي العشماوي قراءة نص مسرحي أو مغادرة الغرفة. قرأت النص وأعطاني دور البطولة، ومن هنا بدأت رحلتي في التمثيل".

وأكد حنينه الكبير للمسرح، قائلاً: "المسرح وحشني جدًا. أتمنى العودة إليه قريبًا، لكن بشرط أن تكون مدة البروفات شهر ونصف فقط. المسرح هو أبو الفنون، وأتمنى أن أساهم في إعادة مناخ مسرحي جيد قريبًا".

أعرب النجم خالد النبوي عن شغفه بتقديم شخصية "أمنحتب" الوزير والعالم الفرعوني في عمل فني، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية التاريخية تمثل نموذجًا لعظمة مصر القديمة في مجال العلم والسياسة.

وقال النبوي: "أمنحتب حلم يراودني منذ سنوات. هو شخصية عظيمة لأنه عالم قبل أن يكون رجل دولة، وهو دليل على أن مصر القديمة كانت مهد العلوم والاكتشافات التي بدأت مع الزراعة. أتمنى أن أقدم هذا الدور في عمل فني يليق بتاريخنا العريق".

وفي سياق حديثه عن السينما المصرية وطموحاتها العالمية؛ أكد النبوي أن مصر لديها مقومات الوصول إلى العالمية مجددًا، قائلًا: "السينما المصرية واحدة من ثلاث سينمات عالمية تجاوزت حدودها الجغرافية، بجانب السينما الأمريكية والهندية. ما نحتاجه اليوم هو إرادة قوية لتقديم أعمال تاريخية وإنسانية تعكس هويتنا".

من ناحيته؛ قال النجم خالد النبوي: "في الحقيقة أنا كنت جاهلا جداً، ربما كان لدي وعي كبير، لكنني في الوقت نفسه كنت أجهل كيفية تحقيق حلمي، وكنت جاهلا أيضا بمهنتي فلم يكن لدي علم نور الشريف أو يوسف شاهين، أو محمود ياسين، وحتى الآن أجهل بعض الأشياء التي أقدمها، وفي فهمي لبعض الشخصيات التي أقدمها، ولذلك فشلت في بعض الأوقات خلال مسيرتي، فأننا اعترف أيضا أنني فشلت كثيرا".

واستطرد النبوي: أن الحلم شيء عظيم، لكن الحلم لابد أن يكون معه إصرار، لذلك قررت ألا اتكلم وأن أعمل فقط، وأن اتعلم ما أجهله، وعلى الأجيال الجديدة أن تثق في مجهودها، وأنا أقوم من نومي كل يوم و أرى أنني لم أقدم شيئا بعد، وأرى أنني مقصرا في الكثير، هذه طبيعتي الشخصية، ومهم أن نعلي من السقف، ونتعلم من القامات السابقة، وفي الحقيقة أتفاجأ عندما أجد بعض الناس التي لا تعرف الأجيال الكبيرة والقامات القديمة.

وعن عرض فيلم "المهاجر" خلال فعاليات المهرجان؛ قال النجم خالد النبوي: "لولا المهاجر وأستاذي يوسف شاهين، لا اتصور ما أنا عليه "مش عارف كنت هبقى فين"، في الواقع هذا العمل بمثابة التأسيس الكبير في حياتي المهنية.

وأضاف: "لا توجد موانع أمام العالمية سوى العقبات الإنتاجية، مثل تكاليف التصوير والقيود الرقابية. علينا أن نتحرر من الرقابة بحكم العادة، ونزيل العقبات أمام المنتجين الذين يرغبون في تقديم أفلام تتحدث عن تاريخنا وقضايانا".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير.