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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الفيوم يحصد المركز الثاني بالفنون البيئية والرابع في "آلات النفخ"

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - التربية الموسيقية إنجاز متميز، ونجاحًا كبيرًا في مسابقات التربية الموسيقية على مستوى الجمهورية.

ففي مسابقة الفنون البيئية، حصدت الفيوم المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بمشاركة متميزة لعدد 21 طالب بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد على بغرب الفيوم، من خلال المشاركة بأوبريت عن الفيوم بلدنا الجميلة (كورال - استعراض - مسرح )، تحت تدريب يمنى طة أحمد، وإشراف توجية التربية الموسيقية زينب خبيري، وأحمد حسن.

أما في مسابقة آلات النفخ النحاسية، فقد أبدع طلاب الفيوم في العزف على آلات النفخ، وفاز تعليم الفيوم بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، وهو إنجاز يُعتبر دليلاً على تفوق الطلاب في المجالات الفنية والموسيقية.

وجه الدكتور قبيصي الشكر والتقدير لإدارة الشئون التنفيذية، والتربية الموسيقية والتهنئة لجميع الطلاب والمعلمين الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح

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تعليم الفيوم حصد مركز ثاني جمهورية في مسابقة الفنون البيئية المركز الرابع جمهورية فى مسابقة آلات النفخ محافظة الفيوم مديرية التربية والتعليم بالفيوم