داليا عبدالرحيم: النقاش يتجدد حول موقف ترامب من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب

أكدت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، أن الحرب على الإرهاب هو أحد أبرز محاور السياسية الأمريكية، موضحة أنه على مدار سنوات، كان ملف مكافحة الإرهاب الدولي على رأس محاور عمل السياسة الأمريكية، وتحديداً خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت الإعلامية داليا عبدالرحيم، في برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى أعلن عن القضاء على تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، بينما استمرت الهجمات الإرهابية المستلهمة من التنظيم.

وتابعت الإعلامية داليا عبدالرحيم، أننا على بعد أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لذا يتجدد النقاش حول موقفه من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ومستقبل الدور الأمريكي في الشرق الأوسط، خاصة مع بروز تهديدات جديدة في أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث تنشط فروع تنظيم "داعش" والقاعدة.

