تعرف على جدول أعمال محلية النواب اليوم

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعين، اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البرلسي، بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال إعادة رصف الجزء المتهالك من شارع الترعة حي ثاني المحلة الكبرى محافظة الغربية حتى الآن بالرغم من الموافقة على إعادة رصفه بتاريخ 7 من إبريل عام 2024.

بينما يناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الثاني، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب غباشي بدير، بشأن تقاعس محافظة الغربية عن إنهاء إجراءات رصف مسافة حوالي 450م بطريق عزبة شعبان على طريق كفر الحمار، فضلًا عن عدم إعادة الشيء لأصله بالطرق الكائنة داخل مركز ومدينة طنطا. (حسبما ورد بطلب الإحاطة)