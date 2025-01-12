مياه المنوفية: تأجيل أعمال غسيل الشبكات حتى انتهاء امتحانات نصف العام

أكد المهندس رشدى السيد عمر ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بأنه تقرر تأجيل أعمال الغسيل الدورى للشبكات بكافة مناطق المحافظة، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23 تزامنا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025م .

وأوضح أنه يتم استئناف أعمال الغسيل تباعاً، وفقا للمواعيد التى يعلن عنها بنهاية الشهر وذلك بجدول الغسيل الدوري للشبكات بكافة مناطق المحافظة.

وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى، مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.