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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية: ضبط قائد جرار يفرغ حمولة صرف صحي بمجرى مائي في الشرقية

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد جرار بإلقاء مُخلفات الصرف الصحى بأحد المجارى المائية بالشرقية.. وضبط مرتكب الواقعة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد جرار بإلقاء مُخلفات الصرف الصحى بأحد المجارى المائية بالشرقية، ولدى قيام أحد المواطنين بتصويره حاول قائد الجرار التعدى عليه.
أمكن تحديد وضبط الجرار وقائده (مُقيم بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر بالشرقية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الجرار وقائده.

 

بالشرقية قائد قائد جرار بإلقاء م خلفات الصرف الصحى بأحد المجارى المائية بالشرقية قائد جرار بإلقاء م خلفات الصرف الصحى