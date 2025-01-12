الأمن يكشف حقيقة فيديو خطف طفل في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام قائد سيارة لمحاولة اختطاف طفل أمام أحد مجمعات المدارس بالشرقية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام قائد سيارة "ملاكى" بمحاولة استيقاف وخطف أحد الأطفال أمام أحد مجمعات المدارس بالشرقية وفراره هارباً بالسيارة عقب تدخل سيدة أثناء ذلك ، ومطالبة الأهالى بالحرص على أبنائهم لانتشار حالات اختطاف الأطفال.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط القائم على نشر المقطع (مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية).

وبمواجهته أقر بعدم مشاهدته لثمة وقائع فى ذات الشأن وقيامه بتسجيل ونشر مقطع الفيديو المشار إليه لتحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المذكور لادعائه الكاذب.