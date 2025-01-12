برشلونة يحطم ريال مدريد برباعية في الشوط الأول بـ"نهائي كأس السوبر الإسباني"

انتهى الشوط الأول من مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، بتقدم الفريق الكتالوني بنتيجة 3-1 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 5 بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس، حيث راوغ مدافعي برشلونة ببراعة قبل أن يسدد الكرة بقوة في شباك تشيزني، ليمنح الفريق الملكي الأفضلية المبكرة.

برشلونة لا يتأخر

لكن برشلونة لم يتأخر في الرد، حيث نجح الجناح الشاب لامين يامال في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 22، بعد أن تلاعب بتشواميني وسدد كرة مميزة في شباك كورتوا.

واصل برشلونة ضغطه، وتمكن من التقدم في الدقيقة 37 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء، بعدما ارتكب كامافينجا خطأ داخل المنطقة على جافي.

لم يكتفِ الفريق الكتالوني بذلك، بل أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 39 عبر رافينيا برأسية قوية بعد عرضية متقنة من كوندي، لينهي الشوط الأول متفوقًا بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط أداء هجومي قوي من لاعبي برشلونة.

ثم أضاف اليكس بالدي الهدف الرابع فى الدقيق 45 + 9 لينتهى الشوط الاول بنتيجة كبيرة 4/1

ينتظر الجميع شوطًا ثانيًا مثيرًا، حيث سيحاول ريال مدريد العودة في النتيجة، بينما يسعى برشلونة لتعزيز تفوقه وحسم اللقب لصالحه.