خلوف: حماس قدمت تنازلات والصفقة تنتظر موافقة حكومة نتنياهو لتجنب التفكيك

قال الدكتور محمود خلوف، الأكاديمي والباحث السياسي، إن حركة حماس قد قدمت تنازلات واضحة وكبيرة بضمانات أمريكية، مما يعني أنها تخلت عن الشرط المسبق الذي كان يقتضي توقف الجانب الإسرائيلي عن الحرب، مؤكدًا أن هناك تعهدات أمريكية من مستشار الرئيس جو بايدن وفريق التفاوض، وحتى من مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة لا تريد استمرار هذه المعركة، وهو ما دفع إلى إسقاط هذا الشرط المسبق.

وأضاف خلوف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس وافقت على تقديم أسماء جميع الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى، مع اتفاق عملي على نقل القضايا العالقة والهامة جدًا، مثل أسماء كبار الأسرى، خاصة خمسة من قادة القسام بالإضافة إلى الأسير مروان البرغوثي والأسير أحمد سعدات، إلى المرحلة الثانية من الصفقة، دون أن تكون هذه القضايا جزءًا من المرحلة الأولى. وأشار إلى أن هذه التطورات تحمل بصيص أمل.

وأوضح خلوف أنه منذ حوالي نصف ساعة، نقلت صحيفة "هآرتس" تحليلًا يشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات مع ركائز الحكومة، خاصة مع وزير المالية ووزير الأمن القومي، لتجنب أي مغامرة قد تؤدي إلى تفكيك الائتلاف الحكومي، مؤكدًا أن إتمام الصفقة الآن يعتمد على وجود توافق داخلي يجنّب نتنياهو المخاطر السياسية المتعلقة بالانتخابات المبكرة أو تشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أن إيتمار بن غفير، الذي كان يتحدث عن تجاوز نتنياهو، تم استدعاؤه لاجتماع شخصي لإقناعه بتطورات الأحداث.

وختم خلوف حديثه بالتأكيد على وجود تغلغل جزئي في المفاوضات، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام قد يكون مبالغًا فيه بالنظر إلى الواقع على الأرض.