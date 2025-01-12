اجتماعات وزارية تدعو لرفع العقوبات عن سوريا ودعم اقتصادها وطاقتها

قال جمال الوصيف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن الاجتماعات الوزارية قد اختُتمت اليوم، حيث عُقد اجتماع وزاري عربي وآخر موسع ضمّ وزراء من الدول العربية والأوروبية بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، مصر، الأردن، لبنان، سوريا، والعراق، إضافة إلى بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، وأمريكا، جاءت هذه الاجتماعات دعمًا للشعب السوري بهدف المساعدة في إدخال المزيد من المساعدات، تعزيز الاقتصاد، وتوفير مصادر الطاقة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا منذ سنوات نتيجة الحرب.

وأشار خلال رسالته على الهواء، إلى أن المشاركين أكدوا دعمهم للشعب السوري وضرورة الانتقال إلى عملية سياسية سلمية شاملة بمشاركة جميع الأطياف دون استثناء، كما أشار البيان الختامي، الذي ألقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى رفض التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.

ولفت إلى أن الوزير شدد على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن هذا الإجراء سيسهم في إعادة إعمار البلاد ودعم الشعب السوري، مطالبًا بتخفيف العقوبات الأوروبية والأمريكية، لافتًا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد خففت جزئيًا بعض العقوبات على سوريا، مع الدعوة إلى توسيع هذا التخفيف، مشيرًا إلى اجتماع مرتقب للاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري لمناقشة مسألة العقوبات ودعم الاقتصاد السوري.

وأوضح أن الحاضرين أكدوا أهمية الانتقال إلى حوار وطني سوري شامل، مع التشديد على أن حل الأزمة السورية شأن داخلي، ويجب أن يكون سوريًا بحتًا عن دعمهم للشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة.