أبو ريدة يطمئن على سلامة بعثة بيراميدز

أجرى المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، اتصالاً هاتفيًا بالمهندس ممدوح عيد رئيس نادى بيراميدز، للاطمئنان على حالة بعثة الفريق الموجودة بالعاصمة الأنجولية لواندا، بعد أحداث هبوط طائرة الفريق اضطراريًا بمطار لواندا مرة أخرى، عقب إقلاعها بساعتين فقط بسبب المطبات الهوائية.

واطمأن أبو ريدة على حالة اللاعبين والجهاز الفنى وكل أفراد البعثة، وعرض تقديم كل سبل الدعم والمساندة والاتصال بالاتحاد الأنجولى لتذليل أية عقبات أمام عودة البعثة لأرض الوطن بسلامة الله.



وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على مضيفه ساجرادا أمس في أنجولا بهدف دون مقابل، سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.



واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية وقوة الضغط والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على سلامة الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.



وفشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنجولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية، والسماح للبعثة بمغادرة أنجولا، لتضطر البعثة للعودة مجددًا إلى فندق الإقامة في لواندا، من أجل المبيت إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة، قد يكون خلال ساعات.