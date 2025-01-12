أستاذ علم اجتماع: أغلب التجارب الحزبية منفصلة عن الشعب المصري

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن تجربة التعددية الحزبية في مصر قديمة ويصل عمرها لنحو قرن من الزمن، موضحا أن ثورة 25 يناير أثبتت فشل تجربة وجود حزب حاكم وحوله عدد من الأحزاب.



وأشار أحمد، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنه بعد 2011 شاهدنا إنشاء عدد كبير من الأحزاب، حيث لدينا أكثر من 100 حزب ولكن هناك تناقض كبير في برامجهم.



وأكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن هناك أزمة حقيقية في الحياة الحزبية في مصر، وعلينا أن نعمل على تقييم التجارب الحزبية في مصر، معتبرَا أن أغلب التجارب الحزبية في مصر منفصلة عن الشعب المصري.

