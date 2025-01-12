كيف تزدهر الحياة الحزبية في مصر؟.. الهضيبي يقدم الحل

قال ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، إن الأحزاب السياسية هى همزة الوصل بين المواطن والحكومة، والحياة الحزبية في مصر "بعافية"، ونحتاج لتعددية حزبية.



وأشار الهضيبي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن حزب الوفد يرى أن عام 2025 ممتلئة بالأحداث السياسة المهمة ومنها انتخابات البرلمان، والحزب يستعد لخوض الانتخابات من خلال تنمية فروع الحزب في كل أنحاء مصر.



وأضاف ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، أن الحياة الحزبية المزدهرة الوحيدة التي شهدتها مصر كانت قبل 1952، حتى جاء جمال عبد الناصر وحل الأحزاب السياسية، مضيفا أنه لكي تزدهر الحياة الحزبية في مصر لابد أن يكون للأحزاب الحرية الكاملة، وأن تكون الدولة حيادية مع كل الأحزاب، وأخيرا توفير تمويل عادل للأحزاب، حتى لا تقع الأحزاب فريسة لرجال الأعمال.