حذف غير المستحقين للدعم التمويني من منظومة الكارت الموحد.. تفاصيل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الحمصاني أن الكارت الموحد يمكن تحميله على الهواتف المحمولة، مما يسهل على المواطنين استخدامه بفعالية.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنظومة الجديدة تُنفذ بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية، بجانب الجهات المعنية الأخرى.

وأشار إلى أن المنظومة تسعى إلى تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين عبر كارت ذكي واحد، وذلك استكمالاً للتحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي. وأكد أن الكارت الموحد يساهم في حوكمة الخدمات وضمان وصولها إلى مستحقيها بطريقة إلكترونية مميكنة.

وأضاف الحمصاني أن المنظومة ستشمل خدمات مثل التأمين الصحي والدعم التمويني، مع حذف غير مستحقي الدعم بطريقة إلكترونية. وأكد أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن تطبيق منظومة الكارت الموحد سيبدأ خلال الأشهر المقبلة، حيث يتم حاليًا مراجعة بيانات مستحقي الدعم والتأكد من حذف غير المستحقين.