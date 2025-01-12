40 هزة في 10 أيام.. هل تؤثر الزلازل المتتالية على السد الإثيوبي؟

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، إن إثيوبيا أكثر الدول الإفريقية تأثرا بالبراكين والزلازل، معلقا: "لم يثبت حتى الآن أن كثرة حدوث الزلازل كان بسبب حجم المياه المخزن خلف السد الإثيوبي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: لا يمكن التأكد على تأثير الزلازل على السد الإثيوبي حتى الآن، وهناك دراسة علمية حول الأمر.

واستكمل هشام العسكري قائلا: الأخدود الإفريقي شهد 40 زلزال خلال 10 أيام ماضية، ولا بد من وضع سيناريوهات بشأن الوضع في إثيوبيا مستقبلا.