ياسر البخشوان: نحرص على دعم الثروات الطبيعية والاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن المجلس وقع اتفاقية تعاون مع حكومة الصومال بونت لاند مع وزير الثروة الحيوانية بالصومال بونت لاند؛ لدعم الصومال العربي الشقيق في استغلال الثروات الحيوانية؛ وكذا مصادر تنمية القطاع الصناعي في شأن الإنتاج الحيواني والداجني بإنشاء مصانع عالمية بجودة فائقة لدفع عجلة الإنتاج في الصومال الشقيق، وذلك حسبما ذكرت فضائية “سكاي نيوز”.

وأضاف “البخشوان”، أن اللقاء اشتمل على لقاء مجموعة المتخصصين والفنيين من العاملين بوزارة الثروة الحيوانية بالصومال بونت لاند، وعرض الإمكانيات والتقنيات الممكنة لتطوير القطاعات سالفة البيان، موضحًا أن المستشار هاني أبو زيد رئيس المجلس ونائبه أعربوا عن الاستعداد الكامل لدفع عجلة الإنتاج بإضافة شركات فاعلة في هذه المجالات؛ فضلًا عن المساهمة في تطوير الأداء الوظيفي للحكومة في هذا الشأن؛ وذلك باقتراح إنشاء مؤسسات وطنية تُساهم في تعزيز الدخل القومي للبلاد ودفع عجلة الإنتاج.

وأوضح أن مجموعة من الشركات المصرية والسعودية أقاموا شراكات استراتيجية لتطوير الإنتاج الداجني وملحقاته من إنتاج بيض المائدة الذي يُعد أساس الأمن الغذائي للشعب الصومالي الشقيق، فضلًا عن وضع خطة فنية متكاملة للاستفادة من الموارد المهدرة لقلة الإمكانيات وذلك ببدء العمل على إنشاء مصانع الجبن والألبان ومنتجات الألبان ومشتقاتها من الزبدة وغيرها، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي أكد على أن ضعف الإمكانيات لدى القطاع المذكور يجب دعمه بكل الإمكانيات المتاحة عالميًا لتلبية احتياجات الشعب الصومالي الشقيق؛ إلا أن نتيجة بحث الهيئة الاستشارية العليا بقيادة نبيل الغريب رئيس الهيئة قد أسفر عن انعدام العديد من الإمكانيات التي من الممكن أن تُساهم في هذا القطاع والتي تنسب في إهدار الموارد وعدم الاستفادة منها نهائيًا؛ بما يعود بالضرر على الناتج المحلي الصومالي؛ بما يؤثر تباعًا على الدخل القومي للصومال.

ولفت إلى أن الاجتماع أسفر في نهايته عن وضع آلية وخطة عمل لتنفيذ أهداف اللقاء عبر لجنة فنية مشتركة ما بين المجلس والوزارة، واختتم الاجتماع بتقديم دعوة رسمية لوزير للثروة الحيوانية لزيارة كبرى الشركات والمصانع التي ترغب في مشاركة تطوير أداء الوزارة وتقديم الخدمات المساهمة في رفع معدل الإنتاج ودفع عجلة التنمية في هذا القطاع.