شاهد ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز اليوم بكأس الكونفدرالية| فيديو وصور

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق فوز ثمين على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025.

قدم الزمالك أداءً قويًا، خاصة في الشوط الثاني، حيث جاءت أهداف المباراة كالتالي:

افتتح حسام أشرف التسجيل في الدقيقة 51 بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو، استغلها ببراعة وأسكنها الشباك.

عزز حسام أشرف التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 54، مستفيدًا من عرضية متقنة من مصطفى شلبي.

قلّص إيجيتا إيفوني النتيجة لصالح بلاك بولز في الدقيقة 62، مستغلًا خطأ دفاعيًا.

في الدقيقة 82، اختتم أحمد سيد زيزو ثلاثية الزمالك، بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة، ويضمن تأهله رسميًا إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية قبل الجولة الأخيرة، بينما تجمّد رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط في المركز الأخير، ليودع البطولة رسميًا.

يواصل الزمالك استعداداته للجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى للحفاظ على الصدارة، بينما يركز الجهاز الفني بقيادة معين الشعباني على تجهيز الفريق لمواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الإفريقي.

مباراة الزمالك وبلاك بولز (1)

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مباراة الزمالك وبلاك بولز (3)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (4)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (5)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (6)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (7)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (8)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (9)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (10)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (11)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (12)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (13)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (14)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (15)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (16)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (17)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (18)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (19)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (20)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (21)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (22)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (23)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (24)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (25)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (26)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (27)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (28)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (29)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (30)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (31)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (32)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (33)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (34)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (35)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (36)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (37)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (38)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (39)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (40)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (41)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (42)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (43)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (44)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (45)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (46)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (47)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (48)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (49)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (50)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (51)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (52)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (53)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (54)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (55)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (56)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (57)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (58)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (59)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (60)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (61)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (62)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (63)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (64)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (65)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (66)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (67)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (68)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (69)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (70)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (71)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (72)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (73)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (74)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (75)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (76)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (77)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (78)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (79)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (80)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (81)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (82)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (83)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (84)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (85)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (86)

مباراة الزمالك وبلاك بولز (87)