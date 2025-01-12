الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر دائمًا محمية بوجود البحر المتوسط والبحر الأحمر وهو ما يحمي مصر من الكتل الهوائية القطبية، لا نتأثر بتساقط الثلوج والكتل الجليدية.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أغلب محافظات الجمهورية تكون قيم درجات الحرارة في فترة الليل تكون أكثر من 4 درجات مئوية، وقيم درجات الحرارة خلال الفترة الحالية بها ارتفاعات وأعلى من المعدل الطبيعي في هذا التوقيت من العام، متابعة: "درجة الحرارة في القاهرة الكبرى في فترات النهار تصل لـ 23 درجة مئوية، ودرجة الحرارة بفترات الليل تصل لـ 12 درجة مئوية.

ونوهت بأن قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية من هذا التوقيت من العام واستقرار في قيم درجات الحرارة حتى الجمعة المقبل، مشددة على أن هناك توقعات بنشاط الرياح يوم الجمعة المقبل، موضحة أن هناك تكوين لشبورة مائية كثيفة وتصل لحد الضباب على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتتكون الشبورة الـ4 فجرًا وتبدأ في التلاشي بداية من الـ9 صباحًا.