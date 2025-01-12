رئيس مياه الفيوم يناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج توسعات الصرف الصحي

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الاجتماع الشهري لمناقشة واستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بمقر الشركة بمحطة مياه العزب الجديده، وبحضور المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري ستانتيك ورئيس فريق الاشراف على التنفيذ والمهندس محمد عبد المتعال نائب رئيس فريق الإشراف على التنفيذ والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة ومنى خليفة خبير المشاركة المجتمعية بالشركة القابضة، وأعضاء وحدة تنفيذ المشروع بشركة مياه الفيوم، ومهندسي الإشراف والتنفيذ بالمواقع وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

وخلال الاجتماع أستعرض المهندس صفوت خالد الموقف التنفيذي لمشروعات البرامج الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة والتي تشمل، - عقود انشاء محطات رفع وشبكات ( زاوية الكرادسة-كفر محفوظ - العجميين وأبو شنب - اللاهون والعدوة - أبشواي - سنهور البحرية - قصر رشوان)، - ومناقشة واستعراض عقود انشاء محطات المعالجة ( إبشواي- أبو شنب - كفر محفوظ - اللاهون - العجميين - ومحطة معالجة زاوية الكرادسة ).

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، خلال الاجتماع على إلتزام جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بكافة البنود التعاقدية وإزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات لضمان الإنتهاء من تنفيذ المشروعات في وقتها المحدد وتقديم جداول زمنية محدثة بصفة مستمرة مشيراً لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية والمرافق الخدمية بالمحافظة لضمان سرعة التنفيذ وأهمية التواصل والمشاركة المجتمعية وتنفيذ حملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار، أن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف يهدف إلى زيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية من ٤٨ ٪ إلى٨٦٪ من خلال البرنامج مما يؤدي إلى تحسين الظروف المجتمعية والصحية والاقتصادية لسكان القرى المحرومة والاكثر احتياجاََ وحماية الموارد المائية والبيئة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون.

كما شدد المهندس طارق بخيت، مدير البرنامج بالشركة القابضة على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتعويض أي تأخير في التنفيذ ووضع خطط ومسارات بديلة لتجنب أي تعطيل للبرنامج الزمني والتزام شركات المقاولات بقواعد الامان والسلامة والصحة المهنية لضمان عدم وقوع أي حادث يؤثر على سير العمل وحماية العاملين بالمشروعات والمواطنين على حد سواء.

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