محامية: توافر هذه الشروط أمر ضروري قبل شراء أي عقار

قالت المحامية أميرة همام، إن المواطن عليه أن يكون حريصًا عند شراء أي عقار جديد، ولا يشتري عقد البيع المنتشر في المكتبات، وكتابة العقد عند محامي، والتأكد من أهلية المتعاقدين في التصرف، وكتابة بيانات المتعاقدين بصورة كاملة، وفي حال وجود توكيل فمن الضروري كتابة رقم التوكيل، ومكان استخراجه والتأكد من سلامته، وفي حال وجود ورثة فمن الضروري كتابة رقم إعلان الوراثة، وفي حال وجود قاصر فمن الضروري الحصول على موافقة النيابة على البيع.

وأضافت "همام"، خلال برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك ضرورة لكتابة تسلسل الملكية والثمن الحقيقي للعقار بالأحرف، وفي حال وجود أقساط فمن الضروري كتابة مواعيد هذه الأقساط، وكتابة شرط جزائي في حال الإخلال أو الالتزام، وإقرار البائع حال وجود أي بيع خفي بالمبيع في الوقت الحالي أو المستقبلي.

وأوضحت أن هناك ضرورة لكتابة عدد صفحات العقد وعدد بنوده وعدد النسخ، ويُفضل أن يُكتب العقد في ثلاثة نسخ، نسخة للبائع، وأخرى للمشتري، وأخرى للتوثيق، والتأكد من سلامة التوقيعات والبصمة.