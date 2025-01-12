استشاري: الاتفاق على الخصوصية ضروري عند الزواج في بيت عيلة

قال الدكتور أحمد فوزي، استشاري الصحة النفسية، إن الأصل في بيت العيلة منذ القدم أنه الشيء الذي ينتشر فيه الخير؛ ولكن هناك بعض الأشياء السلبية قد تؤدي إلى فجوات وأزمات، مشيرًا إلى أن بيت العيلة في الماضي نشأ وفقأ للفطرة السليمة، ولكن خلال الفترة الأخيرة حدثت بعض الأزمات التي ضد الفطرة.

وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الزواج عبارة عن زوج يُناسب أسرة كاملة، وزوجة تختار زوج وأسرته بشكل كامل، وليس الزواج برجل فقط، وفي حال تحقق هذا الأمر، فهذا يعني أن الاختيار والزواج سليم.

ولفت إلى أن الاختيارات الخاطئة تؤدي إلى الكثير من المشاكل والأزمات في الزواج، خاصة مع تدخل الأهل، موضحًا أن الزوج والزوجة عليهما أن يتفقا على توافر الخصوصية، خاصة عند الزواج في بيت العيلة.



