استشاري نفسي: 99% من أسباب الطلاق بسبب "بيت العيلة"

قال الدكتور أحمد فوزي، استشاري الصحة النفسية، إن الرجل الذي ليس لديه رأي يُعتبر كارثة، ومن الممكن اكتشتاف هذا الرجل خلال فترة الخطوبة التي لا يجب أن تقل عن عام، موضحًا أن الرجل المهزوز أو التابع يضر الزوجة بصورة كبيرة، خاصة مع الزواج في بيت عيلة.

وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الزواج في بيت عيلة يحتوي على العديد من الميزات في الجانب المادي والنفسي، وفي نفس الوقت لديه أضرار تتعلق بالخصوصية؛ مشيرًا إلى أن هناك دراسة للأزهر الشريف في عام 2021 للدكتور عثمان الفقي أحد كبار علماء الأزهر تتحدث عن أن 99% من أسباب الطلاق في مصر تحدث بسبب الزواج في بيت العيلة.

ولفت إلى أن هناك رغبة كبيرة من النساء على عدم الزواج في بيت العيلة بسبب افتقاد الخصوصية، مشيرة إلى أن نسب الطلاق في مصر مرتفعة للغاية، وأحد أسباب الطلاق ناتج عن عدم دراسة الزوج أو الزوجة بشكل جيد، وعدم النظر لعلاقة الشخص بأهله.