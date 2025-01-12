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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بسبب رمضان.. رامي جمال يؤجل طرح ألبومه الغنائي الجديد

رامي جمال
رامي جمال
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كشف الفنان رامي جمال عن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" الذي كان من المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

رامي جمال يكشف سبب تأجيل ألبومه الغنائي

نشر رامي جمال، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": وعلق عليها قائلًا: “حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إنى هنزل الألبوم في أول السنة، بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت إن شهرين بالظبط ورمضان جاي، ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقلت أنا عاوز وقت مناسب”.

وأضاف: “وشوفت أن العيد يعتبر بداية الصيف، ووقت جميل أن الألبوم يلحق يتسمع وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت فمنها أريح شوية و اركز شوية وبالمرة اوحشكم شوية قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة أكتر ولا فرحانة اكتر ولا نص ونص”.

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