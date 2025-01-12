الهالة تصدر "الدرك الأسفل من البار" بمعرض الكتاب

تعلن دار الهالة للنشر والتوزيع عن إصدار جديد بعنوان "الدرك الأسفل من البار" للكاتب أحمد غريب رزق، والذي سيتم عرضه في جناح الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، صالة 2، جناح C11.

يقدم الكاتب في هذا العمل تجربة إبداعية جديدة تعكس تطورًا ملحوظًا في مشواره الأدبي، حيث يغوص في أعماق النفس البشرية، مسلطًا الضوء على قضايا معاصرة تمس حياة الإنسان اليومية من مسافة قريبة جدا، يتناول الكتاب في مجموعة من القصص القصيرة موضوعات متنوعة تتراوح بين استغلال الدين لتبرير الفساد، الاغتراب واليأس، الهشاشة النفسية، فقدان الشغف، والإدمان، بالإضافة إلى طرح إسقاطات سياسية تتناول معاناة المواطن في مواجهة أعباء الحياة، ومحاولات الدول إخفاء نقاط ضعفها في القضايا الاستراتيجية الكبرى.

يميز الكتاب كذلك قصة مستوحاة من "ألف ليلة وليلة"، حيث يعيد الكاتب تقديم جانب جديد من الحكايات الشعبية الشهيرة، مستعرضًا أثر الكلمة الباقية، ليعيد القارئ إلى تأمل كيفية بناء هذه القصص عبر رؤية مختلفة عما هو شائع.

يعد هذا الإصدار الرابع للكاتب أحمد غريب رزق مع دار الهالة، بعد نشره ثلاث أعمال سابقة هي: رواية "ألعاب الوحدة"، رواية "معارك الود"، مجموعة قصصية "صياد اللؤلؤ البري".

والكاتب أحمد غريب رزق، تميز بأسلوبه السردي العميق الذي يعكس اهتمامه بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، مع قدرته على تقديم رؤية نقدية لواقع المجتمع.



بدأ الكاتب مشواره الأدبي بتقديم نصوص تعكس رؤيته الخاصة للإنسان ومعاناته في مواجهة تحديات الحياة اليومية، ويتميز أسلوبه بالتركيز على التحليل النفسي للشخصيات، وطرح تساؤلات عميقة حول الوجود والحياة.

.