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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يتأهل على حساب الأرسنال فى كأس الاتحاد الإنجليزي

احتفال الشياطين
احتفال الشياطين
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نجح فريق مانشستر يونايتد في حجز مقعده في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على نظيره أرسنال بركلات الجزاء الترجيحية 5/3، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

أقيمت المواجهة على ملعب الإمارات، معقل الجانرز، ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة. 

تقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 52 بهدف سجله البرتغالي برونو فيرنانديز بعد تمريرة حاسمة من زميله جارناتشو.

شهدت المباراة لحظة فارقة في الدقيقة 61، حيث أشهر الحكم آندي مادلي البطاقة الحمراء في وجه الظهير البرتغالي ديوجو دالوت، ليكمل مانشستر يونايتد المباراة بعشرة لاعبين.

لم ينتظر أرسنال طويلًا ليعادل النتيجة، إذ سجل المدافع البرازيلي جابرييل ماجاليس هدف التعادل في الدقيقة 63. كاد أرسنال أن يحقق الفوز في الدقيقة 72، لكن لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد أهدر ركلة جزاء مهمة.

المباراة القادمة ل مانشستر يونايتد


يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثهامبتون يوم الخميس المقبل في مباراة تبدو سهلة نسبيًا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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