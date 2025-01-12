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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

غزة
غزة
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أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الأحد إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزلا في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جيش الاحتلال نسف المباني السكنية بمنطقة النزلة في جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع شن 3 غارات متتالية على مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لإصابة طفل.
من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت بالضفة الغربية وداهمت عددا من المنازل ونكلت بفلسطينيين واحتجزتهم بالقرب من مدخل البلدة.
وفي السياق، هاجم مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال، بالحجارة مركبات المواطنين التي كانت تمر على الشارع الرئيسي "قلقيلية - نابلس"، بالقرب من مفترق قرية الفندق، ما أدى إلى تحطيم زجاج عدد منها.

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