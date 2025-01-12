محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير وتجميل كورنيش شبين الكوم وكوبري المشاة

افتتح مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال تطوير وتجميل قطاع جديد بكورنيش شبين الكوم، عقب الانتهاء من رفع كفاءته وتجديده، وذلك لخلق متنزه جمالي للمواطنين والإرتقاء بالمظهر العام، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم .



حيث تفقد محافظ المنوفية، مترجلاً علي الأقدام أعمال تطوير وتجميل قطاع جديد للكورنيش بداية من كوبري عمر أفندي وحتي كوبري المشاة ، واستمع إلى شرح تفصيلي عن حجم أعمال التطوير المنفذة والتي تضمنت تركيب " مقاعد رخام مضيئة - نخيل - أعمدة ديكورية حديثة – بلاط حراري - حديد كريتال " لإضفاء مظهر جمالي وحضاري ليكون مزاراً ومتنفس يليق بالمواطنين والمترددين على العاصمة ، هذا بالإضافة الي إنارة وتطوير كوبري المشاة بشكل حضاري.



ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام والاعتناء بالكورنيش للحفاظ على القيمة الجمالية ولإعادة المظهر العام إلى رونقه وذلك بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة بكافة القطاعات .



وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه سبق وقد تم افتتاح أولي قطاعات الكورنيش في أكتوبر الماضي كنموذج موحد لأعمال التطوير وجاري استكمال باقي قطاعات الكورنيش تباعاً وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة ، مؤكداً علي أننا مستمرون في تنفيذ تطوير كافة الميادين والحدائق العامة ، بالإضافة إلى رفع كفاءة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة والسعي دائماً نحو تحقيق رضاء المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم في مختلف المجالات .

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