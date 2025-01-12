اقرأ غدًا في «البوابة».. بمشاركة عربية وأوروبية.. اجتماع بشأن مستقبل سوريا فى الرياض

الأحد 12/يناير/2025 - 09:08 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأثنين 13 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

بمشاركة عربية وأوروبية.. اجتماع بشأن مستقبل سوريا فى الرياض

مصر تدعو إلى تبنى عملية سياسية شاملة بإرادة سورية خالصة.. و«عبدالعاطى»: يجب التعاون لمكافحة الإرهاب وحماية الاستقرار بالمنطقة

8 أشخاص استشهدوا جراء هجوم إسرائيلى على مدرسة بغزة

هل ترفع واشنطن العقوبات الاقتصادية عن سوريا؟

دمشق وبيروت.. خطوات نحو علاقات استراتيجية طويلة الأمد

«الشرع»: هناك الكثير من الأمور العالقة ونحتاج إلى وقت كاف لعلاجها

4 جنود أعلن جيش الاحتلال مقتلهم فى معارك بالقطاع

«ميقاتى»: سنتعاون فى تأمين الحدود البرية ومتابعة الترسيم سيكون من الأولويات

الجيش السودانى يُسيطر على مجمع الرواد السكنى بالخرطوم

هاآرتس: الجيش صادق على خطط لانسحاب سريع من مناطق واسعة من القطاع من بينها محور نيتساريم