اقرأ غدًا في «البوابة».. بمشاركة عربية وأوروبية.. اجتماع بشأن مستقبل سوريا فى الرياض

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأثنين 13 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
بمشاركة عربية وأوروبية.. اجتماع بشأن مستقبل سوريا فى الرياض
مصر تدعو إلى تبنى عملية سياسية شاملة بإرادة سورية خالصة.. و«عبدالعاطى»: يجب التعاون لمكافحة الإرهاب وحماية الاستقرار بالمنطقة
8 أشخاص استشهدوا جراء هجوم إسرائيلى على مدرسة بغزة
هل ترفع واشنطن العقوبات الاقتصادية عن سوريا؟
دمشق وبيروت.. خطوات نحو علاقات استراتيجية طويلة الأمد
«الشرع»: هناك الكثير من الأمور العالقة ونحتاج إلى وقت كاف لعلاجها
4 جنود أعلن جيش الاحتلال مقتلهم فى معارك بالقطاع
«ميقاتى»: سنتعاون فى تأمين الحدود البرية ومتابعة الترسيم سيكون من الأولويات
الجيش السودانى يُسيطر على مجمع الرواد السكنى بالخرطوم
هاآرتس: الجيش صادق على خطط لانسحاب سريع من مناطق واسعة من القطاع من بينها محور نيتساريم