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الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. بمشاركة عربية وأوروبية.. اجتماع بشأن مستقبل سوريا فى الرياض

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأثنين 13 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

بمشاركة عربية وأوروبية.. اجتماع بشأن مستقبل سوريا فى الرياض

مصر تدعو إلى تبنى عملية سياسية شاملة بإرادة سورية خالصة.. و«عبدالعاطى»: يجب التعاون لمكافحة الإرهاب وحماية الاستقرار بالمنطقة

8 أشخاص استشهدوا جراء هجوم إسرائيلى على مدرسة بغزة

هل ترفع واشنطن العقوبات الاقتصادية عن سوريا؟

دمشق وبيروت.. خطوات نحو علاقات استراتيجية طويلة الأمد

«الشرع»: هناك الكثير من الأمور العالقة ونحتاج إلى وقت كاف لعلاجها

4 جنود أعلن جيش الاحتلال مقتلهم فى معارك بالقطاع

«ميقاتى»: سنتعاون فى تأمين الحدود البرية ومتابعة الترسيم سيكون من الأولويات

الجيش السودانى يُسيطر على مجمع الرواد السكنى بالخرطوم

هاآرتس: الجيش صادق على خطط لانسحاب سريع من مناطق واسعة من القطاع من بينها محور نيتساريم

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