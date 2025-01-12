السفير محمد حجازي: حماس طالبت بحقها في إدارة غزة وفق اتفاق الهدنة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إننا نأمل في الانتقال إلى وقف إطلاق النار وفق هدنة بتوافق دولي عربي، مشيراً إلى أن الاتفاق الحالي يشهد بعض التوافقات و الترضيات بين الجانبين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: سيتم تبادل الرهائن والأسرى بين الجانبين على مراحل، وحماس طالبت بحقها في إدارة غزة وفق اتفاق الهدنة.

واستكمل حجازي قائلاً: “محكمة العدل الدولية تتداول الآن بحق كل من ارتكب جرائم حرب في قطاع غزة، منوها أن إسرائيل تخطت كل الحدود وارتكبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين”.

وواصل قائلاً: “العار يلاحق المجرم نتنياهو رغم اتفاق الهدنة، خاصة أنه تجاوز وإدارته بحق الأعراف والقوانين الدولية، وقادة أمريكا سيحاكمون أمام محكمة التاريخ على دعمهم للكيان المحتل”.