أنجيه يهزم مونبلييه بثلاثية في الدوري الفرنسي

حقق فريق أنجيه فوزًا ثمينًا على مونبلييه بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

بدأ اللقاء بتقدم أنجيه عن طريق اللاعب إستيبان لوبول الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 30. ومع بداية الشوط الثاني، تمكن مونبلييه من تعديل النتيجة عن طريق تيجي سافانير الذي سجل هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

لم يمهل أنجيه خصمه كثيرًا، حيث عاد إستيبان لوبول ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 69. وفي الدقيقة 90، أنهى زين الدين فرحات المباراة بهدف ثالث لأنجيه، مؤكدًا فوز فريقه بثلاث نقاط مهمة.

بهذا الانتصار، يعزز أنجيه موقفه في جدول الدوري، بينما يتعين على مونبلييه العمل على تحسين نتائجه في المباريات القادمة.