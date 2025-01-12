ads
الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد شارع المخبز الآلي بحي غرب بعد الانتهاء من تطويره

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، شارع المخبز الآلي بحي غرب، عقب انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير المساعد.

حضر الافتتاح أيضا الدكتور طلعت على المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق والنقل، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وهلال ذكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من أهالي المنطقة.

شملت أعمال تطوير الشارع تغيير جميع المرافق المتهالكة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى إعادة رصف الشارع بمسافة 1250 مترًا، وتطوير الأرصفة وتركيب البردورات، وصيانة الإنارة، فضلاً عن رفع كفاءة الحديقة العامة بمنتصف الشارع، كما تم رصف الشوارع الجانبية ببلاط الإنترلوك.

وقد التقى المحافظ بعدد من سكان المنطقة الذين أعربوا عن سعادتهم بالتطوير الذي شهده الشارع، ضمن خطة تطوير المنطقة بالكامل، والذي كان متوقفا منذ أكثر من 10 شهور، مؤكدين أنه سيسهم في تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة المرور، فضلاً عن تحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

 وطالب "سراج"  بالحفاظ على ما تحقق من إنجاز في ظل خطة المحافظة لإعادة الوجه الحضاري للشوارع والميادين، بمختلف مراكز المحافظة.

وفي استجابة سريعة لمطالب الأهالي، وجه المحافظ بتنسيق الجهود بين الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج وإدارة المرور لدراسة إنشاء مطبات صناعية بالشارع للحد من سرعة السيارات، بعد توسعة الشارع وتمهيده، مع مراعاة أحدث المعايير لتتوافق مع التطوير الذي تم، وتخطيطه مروريا .

1000034110
1000034110
1000034106
1000034106
1000034108
1000034108
1000034104
1000034104
1000034102
1000034102
1000034100
1000034100
1000034096
1000034096
1000034098
1000034098
1000034092
1000034092
1000034090
1000034090
1000034088
1000034088
1000034094
1000034094
1000034084
1000034084
1000034086
1000034086
سوهاج شبكات مياه الشرب والصرف الصحى شبكات مياه الشرب والصرف تطوير ورفع كفاءة تطوير المنطقة نائب المحافظ مدينة سوهاج محمد عبد الهادي محافظ سوهاج