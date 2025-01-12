مرشحة مصر لمنصب نائب مفوضية الاتحاد الأفريقي تلتقي رئيس جنوب السودان

زارت الدكتورة حنان مرسي المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، جنوب السودان التقت خلالها بالرئيس سالفا كير ميارديت، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الجنوب سوداني رمضان عبد الله جوك، وذلك بحضور السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان وأعضاء السفارة.

وبحسب البيان الصادر عن سفارة القاهرة في جوبا، استعرضت مرسي خلال لقائيها بجنوب السودان مقوماتها وخبراتها التي تمكنها من التعامل مع العديد من التحديات المرتبطة بالعمل الإفريقي المشترك، ورؤيتها لكيفية تعزيز كفاءة العمل بالاتحاد الإفريقي.

شهد اللقاءين الترحيب بالمرشحة المصرية، والإشادة بما تملكه من مقومات وخبرات متراكمة، وكذا برؤيتها للإصلاح الإداري والمؤسسي بمفوضية الاتحاد الإفريقي.