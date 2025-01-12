بسبب تندة.. حكاية مقتل فني ألوميتال طعنًا وسط الشارع بفيصل

ما أن تخطو قدماك لشارع العشرين المتفرع من شارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حتي تجد الجميع يتحدث عن الجريمة التي يصفونها بأنها جريمة الغدر والخيانة والتي راح ضحيتها الشاب "محمد ياسر" الذي لم يكمل ال28 ربيعا من عمره، مالك محل ألوميتال، علي يد صاحب محل خضراوات بسبب تندة.

جريمة دموية وسط الشارع

دائما ما تتزايد المشاحنات داخل المناطق الشعبية والمكتظة بالسكان والتي تنتهي سريعًا لتدخل الأهالي والعقلاء وينتهي الخلاف تحت جملة "إحنا ولاد منطقة واحدة"، وهذا ما يشاع في تلك المناطق، ولكن ما حدث كان علي النقيض.

المدعو "بكر ع" المتهم صاحب محل الخضراوات لم يضع الجيرة ولا المودة في الحسبان واستباح دم جاره بسبب خلاف بسيط لم يكن يصل للمأساة، ولكن غلظة القلب حالت دون حل وانتهت بجريمة دموية وسط الشارع أمام أعين الأهالي الذين عاشوا الصدمة ولم يستطيعوا تصديق ما جري.

بسبب تندة

الشاب "محمد ياسر" متزوج ولديه طفل يدعي "آدم" لم يكمل ال5 سنوات من عمره، تركه يتيما ورحل قتيلا ودماؤه معلقة في رقبة الجار الخائن، البداية كانت بطلب المتهم صاحب محل الخضراوات من جاره صناعة تندة للبلكونة ملكه، ومع انشغال صاحب محل الإلوميتال لكنه لم يرفض طلب جاره ووعده بإنهاء التندة في أقرب وقت.

اليوم المشؤم

نفذ الشاب الثلاثيني وعده وقام بصناعة التندة ولكنه لم يستطع تركيبها ببلكونة الجار لعدم وجود صنايعية معه في ذلك اليوم المشؤم، ولكن ما حدث أوغر صدر مالك محل الخضراوات وكيف لجاره عدم تقديره وتركيب التندة؟.

ومن هنا بدأت الخلافات، طلب المتهم رد المبلغ الذي كان قد دفعه كعربون للتندة وقيمته 1000 جنيه، وبالفعل حاول الشاب الضحية أن يوضح لجاره أن الأمر لم يكن باستطاعته وفي الأخر رد له المبلغ المالي.

طعنة نافذة في القلب

تدخل العقلاء من الأهالي وقاموا بالصلح بين الجارين ولكن لم يكتف القاتل بأخذ أمواله ولكن الدماء تغلي داخل عروقه وقرر الانتقام وإنهاء حياة جاره في لحظات خسة وغدر، حضر المتهم صباحا وبدون مقدمات استل سلاحا أبيض “مطواة” من طيات ملابسه وسدد طعنة نافذة في القلب لجاره والذي سقط غارقا في دمائه قتيلا ولاذ المتهم هاربا.

جريمة وسط شارع العشرين

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع جريمة قتل وسط شارع العشرين المتفرع من شارع الملك فيصل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "محمد ياسر"، 28 سنة، صاحب محل ألوميتال به آثار طعنة نافذة بالصدر.

مسرح الجريمة

وبعمل التحريات وسؤال الشهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "بكر ع" 23 سنة، صاحب محل خضراوات، بسبب خلاف علي تندة، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسرح الجريمة والتي رصدت ارتكاب المتهم لجريمته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبتتبع خط سير الجاني أمكن ضبطه واقتياده إلي ديوان القسم.

قرارات النيابة العامة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما آخرين، وجار استكمال التحقيقات.

المجني عليه

المجني عليه

المجني عليه