نائب محافظ دمياط تبحث استعداد اللقاء التحضيري لمدن التعلم

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا هامًا اليوم، لمتابعة آخر مستجدات جهود تسجيل محافظة دمياط ضمن شبكة المدن الإبداعية التي تديرها منظمة الأمم المتحدة "اليونسكو"، ذلك بحضور الدكتور محمد عماشة، نائب رئيس جامعة دمياط، والمهندسة ميرال يوسف، مدير عام التراث بديوان محافظة القاهرة، والدكتورة سارة حجازي، الإدارة العام للحفاظ على التراث بديوان عام القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس المعنيين بالملف ومسئولي تنسيق الملف بالمحافظة.

في البداية، استمعت "نائب المحافظ" إلى شرح مفصل عن الخطوات التي تم اتخذها في هذا الملف، من نائب رئيس الجامعة.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق، أن هذا الملف يلقى اهتمام بالغ من وزارة التنمية المحلية حيث تقوم الوزارة على دعم المحافظات للتسجيل، لذا تسعى المحافظة إلى التسجيل بالشبكة بهدف إبراز التراث الثقافي و الإبداعي الفريد لدمياط، وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية للمدن الإبداعية.

وأشارت إلى أهمية هذا المشروع في دعم التنمية المستدامة للمحافظة، وتوفير فرص جديدة للشباب والمبدعين حيث يتم التنسيق بين كافة الجهات بالمحافظة لحصر الاحصائيات المطلوبة بالحرف التراثية والفنون الشعبية والعائد علي الاقتصاد والسياحة وغيرها من محاور التنمية المستدامة.

وأكد نائب رئيس جامعة دمياط إلى أنه ووفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والجامعة، يجرى العمل لإعداد ملف للتقديم بالشبكة لدراسة كافة المحاور المُتعلقة بملف المدن الإبداعية، وتحديد أهم المعالم والمجالات والحرف اليدوية والتراثية التى تتميز بها دمياط والعمل على إبراز الهوية الثقافية للمحافظة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة ميرال يوسف، الخطوات اللازم اتبعها للتسجيل، مثل "ضرورة إبراز الموروث الثقافي والتراث الحضاري للمحافظة، وتحديد المجال الذي تتميز به دمياط بشكل خاص، سواء كان الحرف اليدوية، الموسيقى، الأدب، أو غيرها من المجالات الإبداعية، وإعداد ملف يوضح المميزات الإبداعية للمحافظة، ويستوفي جميع الشروط التي وضعتها اليونسكو، وغيرها من الخطوات".

وفي نهاية الاجتماع تم المناقشة التفصيلية بين كافة المشاركين في كتابة الملف للاتفاق على اختيار أفضل العناصر تمهيدا لقيام المحافظة بالتقدم بالملف طبقا للمعايير المطلوبة.