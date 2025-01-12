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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمير عزمي: كان لدينا الرغبة في حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد
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قال أمير عزمي مجاهد المدرب العام لفريق الزمالك، إن الأمر الإيجابي من مباراة بلاك بولز التي أقيمت اليوم الأحد، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هو تحقيق الفوز وحسم التأهل لدور الثمانية. 

وأضاف في تصريحات عقب اللقاء:" كان لدينا الرغبة في حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة لتجهيز كل اللاعبين واللعب بأريحية أكبر في مباراة إنيمبا النيجيري المقبلة". 

وواصل قائلاً:" من الجيد أيضاً استعادة خدمات كل من المغربي محمود بنتايج ومحمد السيد بعد تعافيهما من الإصابة". 

واختتم أمير عزمي قائلاً:" الزمالك يمتلك مهاجمين مميزين أمثال ناصر منسي وحسام أشرف، وتألق الأخير أمر طبيعي لأنه يؤدي بكل قوة". 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بلاك بولز بطل موزمبيق بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي ، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية. 

وتأهل الأبيض لدور الثمانية، بعدما رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة يتصدر بها المجموعة، في حين توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط يحتل بها المركز الأخير.

أمير عزمى فريق الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية حسم التأهل النيجيري انيمبا موزمبيق