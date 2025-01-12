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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز على بلاك بولز في الكونفدرالية

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
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حرصت جماهير الزمالك الموجودة باستاد القاهرة الدولي على الاحتفال مع اللاعبين بالفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بلاك بولز بطل موزمبيق، بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية. 

وتأهل الأبيض لدور الثمانية، بعدما رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة يتصدر بها المجموعة، في حين توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط يحتل بها المركز الأخير. 

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