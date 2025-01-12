إيفان يواس: تصريحات ترامب عن الحرب الأوكرانية تتغير باستمرار

قال إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية، إنه لم يتبقَّ سوى أسبوع أو أقل حتى تنصيب الرئيس ترامب، وحتى خلال التنصيب، تغيَّرت تصريحات ترامب بشأن حل مشكلة الحرب الأوكرانية عدة مرات، ففي البداية، كان قد أعلن أنه سيحل النزاع في 24 ساعة، لكن التوقعات تشير إلى أن هذه الفترة قد تكون أطول، كما صرح ممثلوه لاحقًا أن الحل قد يستغرق حوالي 100 يوم.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه في مؤتمر صحفي، عندما سُئل عن موعد الاجتماع مع الرئيس الروسي بوتين، قال ترامب إنه قد يتم في غضون ستة أسابيع أو حتى ستة أشهر، وفي هذا السياق، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يتمكن ترامب من اتخاذ خطوات أساسية للعمل على تعزيز موقف الولايات المتحدة وفتح نقاش مع روسيا من منطلق قوة.

أما عن موقف أوكرانيا، فأوضح يواس أن الأراضي الروسية لن يتم التخلي عنها، مضيفًا أن ترامب قد يطرح فكرة خفض أسعار الوقود، كما وعد في حملته الانتخابية، قد تُناقش هذه الفكرة وتنُفذ بالتعاون مع السعودية، مما قد يشكل بداية لمرحلة جديدة هذا العام، حيث يُتوقع انخفاض أسعار النفط. سيكون هذا الموضوع من بين النقاط التي ستتم مناقشتها مع بوتين.

ومع ذلك، أشار يواس إلى أن روسيا ليست مستعدة لمناقشة هذا الاقتراح، وأن أوكرانيا لن توافق على التنازل عن أراضيها، موضحًا أنه تم شرح هذا الموقف لترامب وإدارته، حيث لا يمكن لأوكرانيا التنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وخاصة المناطق القريبة من كورسك. وأكد أنه لا يزال هناك بعض القوات الأوكرانية في تلك المناطق.

واختتم يواس بالتأكيد على ضرورة أخذ هذه القضايا بعين الاعتبار في أي مفاوضات، وأشار إلى أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا قبل مناقشة هذا الموضوع بشكل معمق.