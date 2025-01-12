تصفيات كأس العالم.. المنتخب الكاميروني يهزم ناشئات تحت 17 بخماسية نظيفة

انتهت منذ قليل، اللقاء الذي جمع بين منتخب مصر للناشئات تحت ١٧ عاما ومنتخب الكاميرون، على استاد الدفاع الجوي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة التاسعة لكأس العالم 2025 التي تقام بالمغرب.

حيث سيطر على المباراة المنتخب الكاميروني ، فيما لم يستطع منتخب الناشئات المصري في فرض سيطرته على الكرة خلال شوطي المباراة .

وكانت قد تعرضت اللاعبة خديجة فتحي لاعبة منتخب مصر لاصابة قوية خلال المباراة وتم نقلها للمستشفي.

وقد انتهت المباراة، بتقدم المنتخب الكاميروني على المنتخب المصري بخمسة أهداف نظيفة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبين مرة آخرى ، في لقاء الإياب في الثامن عشر من يناير الجاري.

وقد ضم التشكيل اللاعبات: كنزي محمد ’ كاميليا هشام ’ فريدة إسماعيل ’ فاطمة الزهراء محمد ’ حبيبة أحمد ’ هنا مدحت ’ حنين زكي ’ كنزي مجدي ’ خديجة أحمد ’ ريهام علي وسارة منير.

وعلى مقاعد البدلاء: كابر سعيد ’ فريدة محمد ’ حفيدة محمد ’ هنا محمد ’ جودي شريف ’ كارما خالد ’ ليلى أحمد ’ ليلى محمد ولوجين مدحت.