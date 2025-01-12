التعادل الإيجابي يحسم مباراة المصري وإنيمبا في الكونفدرالية

انتهت منذ قليل مباراة المصري وأنيمبا في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وكان قد تقدم المصري على حساب منافسه إنيمبا بهدف نظيف في الشوط الأول للمباراة، بهدف احرزه اللاعب محمد هاشم في الدقيقة الثامنة.

ليستطيع فريق إنيمبا السيطرة على الكرة، وأحراز هدف التعادل خلال الشوط الثاني من المباراة .

وكان قد قدم المصري خلال الشوط الأول عرضا جيدا وكان الأكثر والأفضل استحواذا وانتشارا؛ وأهدر أكثر من هدف محقق ، فى المقابل لم يظهر إنيمبا بشكل قوي، وقد اهدر محمود حمادة ركلة جزاء لصالح فريقه.

وكان تشكيل المصري كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عيد – خالد صبحي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: سامادو أتدجيكو – محمود حمادة – خالد الغندور.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – صلاح محسن – محمد الشامي.

ودخل النادي المصري المباراة ، في المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.

