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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ردًا على إمام عاشور.. جماهير الزمالك تدهس البالونات الحمراء| شاهد

إمام عاشور
إمام عاشور
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هدت مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مشهدًا لافتًا من جماهير القلعة البيضاء، حيث قامت بدهس البالونات الحمراء في المدرجات، ردا على  لاعب الأهلي إمام عاشور، بعد احتفاله المثير للجدل في مباراة فريقه الأخيرة أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز.

وكان إمام عاشور قد احتفل بتسجيله هدفًا للأهلي بنفخ “بالونة بيضاء”ثم دهسها بالقدم،  وهو ما اعتبرته جماهير الزمالك إشارة مهينة موجهة لنادي الزمالك، مما دفعها للرد بطريقتها الخاصة خلال المباراة. كما هتفت الجماهير ضد اللاعب بعبارات ساخرة، تعبيرًا عن رفضها لتصرفاته منذ انتقاله للأهلي، حيث كان لاعبا سابقا في الزمالك 

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