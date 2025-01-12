زيلينسكي: تفوق الطيران الروسي سبب استمرار الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن حرب روسيا مع بلاده لا تزال مستمرة بسبب استغلال الجيش الروسي تفوقه في سلاح الجو.

وأشار زيلينسكي - في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي - إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي هاجمت القوات الروسية مواقع قوات الدفاع الأوكرانية، والمناطق المأهولة بالسكان في أوكرانيا باستخدام ما يقرب من 700 قنبلة جوية وأكثر من 600 طائرة بدون طيار هجومية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وشدد الرئيس الأوكراني، على ضرورة أن يفي شركاء بلاده بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بالفعل والالتزامات التي تعهدوا بها.

وأشار زيلينسكي، إلى أن القرارات التي تم اتخاذها في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، وكذلك تلك التي تم تبنيها خلال اجتماعات رامشتاين بشأن الدفاع الجوي لأوكرانيا لم يتم تنفيذها بالكامل حتى الآن.