الزمالك يقهر بلاك بولز ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الكونفدرالية

حقق الفريق الأول لنادى الزمالك، فوزًا كبيرًا على مضيفه بلاك بولز الموزمبيقى، بثلاثة اهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



أحرز ثلاثية الزمالك اللاعب حسام أشرق فى الدقيقتى الـ 51 و 53، وجاء الثالث عن طريق احمد سيد "زيزو" فى الدقيقة الـ 82، بينما جاء هدف بلاك بولز عن طريق اللاعب إيجايتا إيفوني في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء.



بهذا الفوز تأهل الزمالك لدور الـ 16 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية متصدراً للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بينما توقف رصيد بلاك بولز عند اربع نقاط.



