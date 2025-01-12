لانس يتفوق على لوهافر بثنائية في الدوري الفرنسي

حقق فريق لانس فوزًا مهمًا على لوهافر بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

افتتح أندريه أيو التسجيل لصالح لوهافر في الدقيقة 8 ليمنح فريقه الأفضلية مبكرًا.

ولكن لانس نجح في العودة إلى اللقاء سريعًا عبر هدف التعادل الذي أحرزه جودوين كوياليبو في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، تمكن ديفير ماتشادو من تسجيل هدف الفوز لفريق لانس في الدقيقة 77، ليحسم اللقاء لصالح فريقه ويحصد ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الفوز، يواصل لانس تحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يسعى لوهافر لتعويض خسارته في المباريات المقبلة.