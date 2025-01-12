"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يسعى لإرضاء اليمين المتطرف لتمرير صفقة المحتجزين قبل عودة ترامب

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس التفاؤل بإتمام الصفقة المطروحة بين الأطراف المختلفة، مؤكدة أن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.

وأشارت خلال تصريحاتها لـ “قناة القاهرة الإخبارية”، إلى أن هناك نقاطًا عالقة دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إصدار توجيهاته لرئيس جهاز "الموساد" ورئيس جهاز "الشاباك" بالسفر إلى الدوحة لمناقشة هذه القضايا العالقة.

ولفتت إلى أن الاجتماع الذي عقد بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعكس الجهود الرامية إلى ضمان موافقة الائتلاف الحكومي على هذه الصفقة.

وأضافت أنه ووفقًا لصحيفة "معاريف"، فإن الهدف من هذا الاجتماع هو تجنب أي انشقاقات محتملة داخل الائتلاف، خاصة في ظل تهديدات سابقة من سموتريتش وبن جفير بحل الحكومة أو الانسحاب منها، موضحة أن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة إذا فقد هذا الائتلاف، حيث يتوقع أن يحصل على 22 مقعدًا فقط في الكنيست.

وتابعت أن نتنياهو يسعى لإرضاء اليمين المتطرف لتمرير الصفقة، خصوصًا في ظل الضغوط الأمريكية المستمرة التي تؤكد على وجود تحالف قوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعكس الجدية الإسرائيلية في إنجاز الصفقة كخطوة استباقية قبل عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض.