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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر التقرير الطبي الخاص بإصابة وكيل إدارة البحث الجنائى بالدقهلية

خلال مداهمة بؤرة إجرامية بديمشلت

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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تعرض العميد هشام الهلالي، وكيل إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، للإصابة جراء إطلاق نار على يد عناصر إجرامية وذلك خلال مداهمة بؤرة تضم عناصر للإتجار بالمواد المخدرة بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس.

وأوضح  التقرير الطبي بشأن الحالة الطبية للمصاب  إصابته بجروح بالغة "جرحين" وحولهما آثار حروق شديدة وجرى عمل أشعة عادية على الساعدين للإطمئنان على حالة المصاب جراء إطلاق النار.

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة المخدرات بقيام عدد من العناصر الإجرامية باتخاذ بؤرة للإتجار بالمواد المخدرة بقرية ديمشلت مركز دكرنس.

جرى إعداد مأمورية من ضباط قسم مكافحة المخدرات بقياد العميد هشام الهلالي، وكيل إدارة البحث ورئيس قسم مكافحة المخدرات بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس ، وخلال مداهمة البؤرة أطلق عدة عناصر إجرامية النار من أسلحة ألية وخرطوش، فبادلتهم القوات لإسكات مصدر إطلاق النار.

وأصيب خلال المداهمة وكيل إدارة البحث الجنائي، 45 عاما، فيما عثرت القوة على كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية وبعض العناصر الإجرامية وبحيازتهم كميات من المواد المخدرة.

انتقل مدير أمن الدقهلية ومدير المباحث الجنائية، ومفتش الأمن العام إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصاب الى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج وإنقاذه فيما تمشط الأجهزة الأمنية المنطقة لضبط باقي العناصر الإجرامية .

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