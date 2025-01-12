كلاسيكو الأرض.. ليفاندوفسكي ويامال يقودان برشلونة لمواجهة ريال مدريد

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال مدريد، فى كلاسيكو الأرض، وذلك بعد قليل على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني.



وجاء تشكيل برشلونة كالتالى:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، بابلو جافي، رافينيا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

وتعتبر تلك المباراة ثأرية بالنسبة لفريق برشلونة، خاصة أن ريال مدريد يحمل لقب البطولة في النسخة الماضية بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف.



فيما يعد برشلونة أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 14 مرة وخلفه ريال مدريد صاحب الـ 13 لقبا.